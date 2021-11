Nederland doneert 14 zeecontainers met medische hulpmiddelen aan Suriname

De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan, heeft vrijdag namens het Koninkrijk der Nederlanden symbolisch een partij medische hulpmiddelen overhandigd aan de Surinaamse president Santokhi.

De donatie ligt in het kader van het schenkingsdocument dat de ministers van Volksgezondheid Amar Ramadhin en Hugo de Jonge eerder dit jaar hebben bevestigd. Het gaat om een schenking van in totaal 14 zeecontainers met goederen.

De Nederlandse ambassadeur zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname dat met deze bezending ons land voor een jaar verzekerd is van beschermingsmiddelen. Het gaat om handschoenen, schorten, maar ook sneltesten. De diplomaat benadrukt de positieve samenwerking met de regering.

“Vanaf het aantreden van de regering Santokhi zijn de vertroebelde banden hersteld. De relatie met Suriname is nu buitengewoon goed en constructief, wij zullen de samenwerking verder intensiveren”, zegt de gevolmachtigde. Wat een tête-à-tête moest voorstellen is veranderd in een breedvoerig overleg.

President Santokhi en de ambassadeur hebben over velerlei kwesties van gedachten gewisseld. Het staatshoofd is Nederland zeer erkentelijk voor de geste.