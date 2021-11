Man wil ex-vrouw terug en steekt haar huidige partner neer

De Surinaamse politie heeft afgelopen woensdag de 44-jarige Jurmen D. opgespoord en aangehouden. De verdachte die zijn ex-vrouw terug wil, bracht haar huidige partner een steekverwonding toe meldt het Korps Politie Suriname.

Dit gebeurde woensdagavond in Coronie. Jurmen zag kans om gewapend met een scherp voorwerp de woning van zijn ex-vrouw binnen te dringen. Bij die gelegenheid kwam hij oog in oog te staan met de huidige man van de vrouw.

De twee mannen raakten in een heftige worsteling met elkaar, waarbij Jurmen het scherp voorwerp te voorschijn haalde en zijn rivaal een steekverwonding toebracht aan zijn bovenlichaam. Bij aankomst van de wetsdienaren van politiebureau Coronie had de verdachte het adres reeds verlaten.

Per ontboden ambulance werd de gewonde man voor medische behandeling afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum (MMC) te Nickerie. Het slachtoffer is ter observatie opgenomen in de ziekeninrichting.

De verdachte werd vervolgens opgespoord en kort daarna in de directe omgeving aangehouden. Het scherp voorwerp is op hem terug gevonden en in beslag genomen. Bij de voorgeleiding verklaarde Jurmen dat hij overging tot het plegen van deze daad, omdat hij zijn ex-vrouw terug wilt hebben.

Jurmen is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.