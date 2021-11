Gewapende rovers schieten op voertuigen op Weg naar Kwakoegron

In Suriname hebben vijf rovers die gewapend waren met jachtgeweren, geschoten op twee voertuigen op de Weg naar Kwakoegron. Zij wisten inzittenden van een van de wagens te beroven. Ook hebben zij deze slachtoffers mishandeld.

De criminelen hebben twee mannen overvallen die in een witte truck reden over de weg. De rovers kwamen plotseling uit het bos de straat op en losten schoten op het voertuig. De slachtoffers stopten het voertuig waarna zij zijn mishandeld.

De daders namen van een van de slachtoffers SRD 300, drie telefoons en sieraden weg. Hij heeft verwonding aan zijn bovenlip opgelopen. Het andere slachtoffer klaagde van pijn. De truck had kogelinslagen.

Ook losten de rovers schoten op een personenauto waarin drie personen zaten. De auto reed over de Weg naar Kwakoegron. De criminelen kwamen plotseling de straat op en losten schoten op het voertuig.

De bestuurder keerde gauw op de weg om weg te rijden waardoor niets van hem en de twee andere inzittenden is buitgemaakt. Een van de slachtoffers heeft een verwonding in het gezicht en ander kreeg hagels aan zijn schouders. De derde persoon raakte niet gewond. Het voertuig van deze slachtoffers had ook kogelinslagen.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.