Dode bij zware aanrijding in binnenstad Paramaribo

Nauwelijks enkele minuten nadat de lockdown vrijdagavond was ingegaan, was het weer raak in de binnenstad van Paramaribo. Een terreinwagen en busje zijn hard met elkaar in botsing gekomen op de hoek van de Zwartenhovenbrug- en Keizerstraat.

Een inzittende (man) van het busje raakte bekneld en is ter plekke overleden. Toen manschappen van het Korps Brandweer Suriname hem uit zijn benarde positie hadden bevrijd, bleek dat hij geen teken van leven meer vertoonde.

Twee slachtoffers zijn afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Vernomen wordt dat de bestuurder van het busje door het rode verkeerslicht heeft gereden.

De verschillende politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek. Update volgt.