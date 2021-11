Bedenk slogan voor bewustwordingscampagne over incest/seksueel misbruik

Bedenk een sterke slogan voor een bewustwordingscampagne over incest/seksueel misbruik in de Surinaamse samenleving in Nederland en Suriname. Taal: Nederlands en Sranan. Je kunt er een exemplaar van de hernieuwde uitgave van Tapu Syen/Bedek je schande – Surinamers en incest mee winnen. Incest = seksueel misbruik van minderjarigen door ouders, verzorgers en andere familieleden. De crowdfunding voor het boek start in december 2021, de publicatie van het boek is in 2022. Lees de voorwaarden voor deelname goed.

1. Je doet vrijwillig mee en beseft dat je een bijdrage levert aan een groot en diepgaand maatschappelijk probleem. Je hebt een postadres in Nederland of Suriname.

2. De slogan zal worden gebruikt om de vernieuwde uitgave Tapu Syen/Bedek je schande-Surinamers en incest onder de aandacht van een nieuwe generatie te brengen.

3. De eerste druk verscheen in 1996. Door dit baanbrekend boek is incest/seksueel misbruik in de Surinaamse maatschappij qua publieke bespreekbaarheid geen taboe meer. Echter, de basiskennis over dit ernstige maatschappelijke probleem is over het algemeen slecht te noemen. Daarom komt er een vernieuwde uitgave van Tapu Syen uit.

4. De slogan zal ‘publiek bezit’ worden, met als doel de ernst van incest/seksueel misbruik publiekelijk beter op de radar van mensen van Surinaamse afkomst te plaatsen.

5. Door mee te doen ga je ermee akkoord dat je alle (intellectuele en creatieve) rechten over de door jou ingediende slogan afstaat. Als erkenning ontvang je een exemplaar van de nieuwe uitgave van Tapu Syen.

6. Een voorbeeld van wat met ‘slogan’ wordt bedoeld. Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen (in Suriname) gebruikte de slogan ‘No naki ma taki’ (Niet slaan maar praten) voor de bewustwording over mishandeling van vrouwen. Sinds 2019 wordt (door een andere organisatie) dezelfde slogan ingezet om de traumatische gevolgen van kindermishandeling onder de aandacht te brengen, en om te communiceren dat ouders, verzorgers en andere volwassenen een keuze hebben (praten, niet slaan).

7. Een team van drie mensen beslist over welke ingediende slogan het meest geschikt is. Bestaande uit Usha Marhé, de schrijfster van Tapu Syen, scenarioschrijver Guus Pengel en maatschappelijk werker José-Juan Stolting.

8. Over de uitslag is geen discussie (hari nanga trusu) mogelijk.

9. Het kan zijn dat geen enkel ingediend voorstel wint, maar dat verschillende voorstellen wel inspireren om een nieuwe slogan te creëren. In dat geval zal het exemplaar van ‘Tapu Syen’ aan een schoolbibliotheek in Suriname worden geschonken.

10. Bij het ontvangen van jouw voorstel mogen wij er vanuit gaan dat jij kennis hebt genomen van bovenstaande voorwaarden. Alleen reacties hier verzonden via email of onder deze post op Facebook doen mee. Anonieme reacties via email of verzonden onder een valse naam ontvangen geen reply. Indienen kan t/m vrijdag 19 november 2021. Bij voorbaat dank voor jullie suggesties!