76-jarige vrouw door vier gewapende mannen thuis overvallen en mishandeld

Een 76-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag, door vier gewapende mannen thuis overvallen en mishandeld. Ze moest per ontboden ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

De gewelddadige woningroof vond plaats aan de Henry Fernandesweg (Weg naar Zee) in Suriname. De mannen die gewapend waren met vuistvuurwapens, zagen kans om via een achterdeur de woning te betreden. De oude vrouw die in de woning aanwezig was werd daarbij ernstig mishandeld.

Bij de beroving werden sieraden, euro’s en een bedrag in Surinaamse dollar meegenomen. Na de beroving reden de mannen in een gereedstaand voertuig weg.