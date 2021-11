Suriname en VN herbevestigen duurzame samenwerking

In Suriname vertoeft momenteel de Resident Coördinator van de Verenigde Naties (VN) voor Suriname, Marina Walter. Zij heeft op woensdag 10 november 2021 haar opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. Het onderhoud met het Surinaamse staatshoofd was een beleefdheidsbezoek waarbij de duurzame relatie tussen Suriname en de VN herbevestigd werd. Tijdens het bezoek aan de president hebben beide functionarissen zich gebogen over hun jarenlange samenwerking.

Jessica Chandnani, Chief of Office van de Resident Coördinator, zegt dat de VN en Suriname een hele nauwe band hebben. Met het bezoek aan President Santokhi is de relatie niet alleen herbevestigd, maar is het ook belangrijk dat hieraan vervolg wordt gegeven vanwege het nieuwe ontwikkelingsplan alsook het nieuwe raamwerk van de VN, de Multi-Country Sustainable Development Cooperation Framework (MSDCF). De MSDCF is het instrument waarmee de Verenigde Naties landen en gebieden in het Caribisch gebied steunt. Chandnani merkt op dat de Surinaamse regering zich eraan gecommitteerd heeft de groei van het land en de ontwikkeling van haar samenleving ter hand te nemen. De Verenigde Naties wil hierin een partner zijn en waar nodig een bijdrage leveren in het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of te wel de Sustainable Development Goals (SDG’s) die verankerd zijn in Sociale, Economische en Milieu-gerelateerde duurzame ontwikkeling.

Chandnani verwacht dan ook dat het partnerschap tussen Suriname en VN op elk gebied voortgezet zal worden, met gebruik van de MSDCF. Voor de organisatie is een goede samenwerking met de Surinaamse overheid van belang zodat er een richtige implementatie kan plaatsvinden van de gemeenschappelijke doelen vastgelegd in het Nationale Ontwikkelingsplan en de MSDCF.

De VN is van mening dat de Surinaamse overheid haar toewijding aan het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen heel duidelijk heeft gemaakt. Deze SDG’s zijn in 2015 ontwikkeld door alle 193 lidstaten van de VN, waar Suriname één van is. Chandnani benadrukt dat het voor alle partners een gemeenschappelijk doel is om deze SDG’s die voor 2030 gesteld zijn, te behalen. Voor alle landen, inclusief Suriname, is het dus een gemeenschappelijke agenda.