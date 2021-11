Nederland waarschijnlijk weer 3 weken in gedeeltelijke lockdown

Terwijl de situatie in Suriname redelijk stabiel te noemen is, gaat Nederland vanaf zaterdag waarschijnlijk weer 3 weken in gedeeltelijke lockdown. Dat melden bronnen aan de NOS. De maatregel volgt vanwege de hoge besmettingscijfers.

Bij het RIVM zijn donderdag 16.364 nieuwe positieve tests gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie in maart 2020. Ook de ziekenhuisbezetting stijgt verder: er liggen nu 1.699 mensen met corona in het ziekenhuis (woensdag: 1.647), van wie 330 op de IC (woensdag: 327). Verder zijn er donderdag 26 coronadoden gemeld.

Een van de maatregelen is dat de horeca en niet-essentiële winkels om 19.00 uur dicht moeten. Ook geldt het advies om thuis maximaal vier bezoekers uit te nodigen. Met de nieuwe coronamaatregelen wil het kabinet op korte termijn de besmettingen snel omlaag brengen.

Voor de langere termijn komen er maatregelen die het aantal besmettingen beheersbaar houden, zeggen ingewijden. Vanavond (vrijdag) om 19.00 uur geven demissionair premier Rutte en minister De Jonge daarover een persconferentie.

In Suriname waren er donderdag 11 november 48 nieuwe besmettingen na 422 keer testen (11,4%). In de ziekenhuizen liggen 49 patiënten en op de intensive care 19. Verder zijn 7 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

De cijfers van donderdag 11 november 2021: