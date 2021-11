Donderdagavond was het weer raak aan de Martin Luther Kingweg in Suriname. Iets na 23.00 uur is een busje ter hoogte van Ruben Boys Ranch over de kop geslagen.

Vier inzittenden zijn uit het voertuig geslingerd en hebben ernstige verwondingen opgelopen. De slachtoffers zijn met de ambulance vervoerd voor medische behandeling.

De oorzaak is nog onbekend. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.