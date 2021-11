Geld, ketting en auto gestolen bij straatroof, voertuig terecht

Te Leiding 22 in Suriname, is donderdag in de vooravond een gewapende roofoverval gepleegd. Het gaat om een straatroof welke gepleegd is door een man, die gewapend was met een vuistvuurwapen.

De verdachte maakte 5.000 euro, 25.000 SRD en een 29 grams gouden ketting buit. Ook werd er een voertuig gestolen, waarmee de rover wegreed.

Dit voertuig werd kort na de beroving in een zandweg aan het eind van Leiding 22 aangetroffen. De verdachte had het voertuig onbeheerd achtergelaten.

De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek (foto). Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor.