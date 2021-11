Drugsverdachten in wooncentrum Zanderij opgespoord en aangehouden

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade hebben afgelopen woensdag drie drugsverdachten in het wooncentrum te Zanderij opgespoord en aangehouden. Het gaat om Wensley E. (50) en de gebroeders Johan K. (47) en Ricardo P. (33) meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens bekomen informatie vond er een levendige drugshandel plaats op locaties in het wooncentrum van Zanderij. De wetsdienaren koersten derwaarts voor onderzoek en het gelukte hen de drie verdachten op twee verschillende locaties aan te houden.

De verdachte Wensley werd bij een Suribet shop door de politie aangehouden. Tijdens fouillering werden op hem aangetroffen en in beslag genomen: 14 wikkels marihuana met een gewicht van 9 gram, 2 wikkels hasj van 3 gram en 17 wikkels cocaïne met een totaal gewicht van 2 gram.

De drugssoorten zaten verborgen in zijn ondergoed. Deze verdachte die volgens bekomen informatie drugsverkoper moet zijn, verklaarde aan de politie dat hij de drugs voor eigen gebruik bij zich had.

In de fruit- en aardvruchtenstand van de gebroeders Johan en Ricardo vonden de wetsdienaren in en nabij de stand een sigarettenpak met een wikkel marihuana en een wikkel hasj. In een auto nabij de stand werden er 16 wikkels marihuana van 8 gram gevonden.

Bij een nader onderzoek in het voertuig stuitte de wetsdienaren op een zak marihuana met een totaal gewicht van 13 gram. Op de gebroeders werden ook aangetroffen een digitale weegschaal en een schaar. De drugs, de digitale weegschaal en de schaar zijn in beslag genomen.

Johan en Ricardo verklaarden aan de wetsdienaren niet te weten hoe de drugs in hun stand was beland en dat de drugs die in het voertuig is aangetroffen voor eigen gebruik was. Het drietal is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.