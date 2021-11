Dief (54) met complete hydrofoor staande gehouden

De Surinaamse politie heeft de 54-jarige notoire dief Mukesh M. meer bekend als ‘Boos’ aangehouden, nadat de man in de avond van maandag 8 november met een gestolen hydrofoor op het Doekhie project werd staande gehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte begaf zich op het erf van een mevrouw en liep naar de achterkant van het terrein. Hij sloeg vervolgens de sloten van de traliedeur kapot, ontkoppelde de hydrofoor en ging daarmee er vandoor. De oplettende zwager die op de hoek van de straat zat, had een goed overzicht naar de woning van de benadeelde.

Hij merkte dat Mukesh een complete hydrofoor wegdroeg en vond dit vreemd. Hij zette de achtervolging in en hield de verdachte staande. De man gaf eerlijk toe vanwaar hij de hydrofoor had gestolen en werd de politie vervolgens ingeschakeld. De verdachte werd samen met de hydrofoor overgebracht naar het politiebureau van Uitvlugt.

Mukesh die een notoire dief blijkt te zijn, is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. De hydrofoor is inmiddels afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.