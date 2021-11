In Suriname is Roy de Miranda afgelopen nacht overleden in het ziekenhuis. De Miranda die bekend werd als voorzitter van de Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal, was opgenomen na besmetting met het coronavirus.

De Miranda stond ook bekend als goede vriend van ex-president Bouterse en was destijds één van zijn adviseurs. Hij is 74 jaar geworden.