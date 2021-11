Mammoetvlaggen worden opnieuw gehesen

De mammoetvlaggen, die naar hoogtijdagen toe worden gehesen, zullen in aanloop naar de viering van de 46ste Staatkundige onafhankelijkheid van Suriname wederom de lucht ingaan. Dit zal gebeuren op donderdag 11 november 2021. De vlaggen werden voor het laatst in verband met de Jaarrede op 1 oktober jongstleden gehesen. Inspecteur van politie 3e klasse, Milton Kensmil, zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat de vlaggen voor twee weken zullen wapperen.

Het is gebruikelijk dat deze gigantische vlaggen bij bijzondere gelegenheden worden gehesen. “Het doel van het hijsen van de mammoetvlaggen moet meer gezocht worden in de richting van een speciale activiteit en het vergroten van het nationalistisch gevoel bij iedere Surinamer,” geeft de politiefunctionaris aan. Dit gebeurt met gezamenlijk door het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname en wel onder toezicht van de Wegenautoriteit (WA).

Het hijsen gebeurt met heel behoedzaam. “De nationale vlag mag de grond nimmer raken, het moet met respect behandeld worden,” benadrukt inspecteur Kensmil. De diensten die belast zijn met het hijsen, dienen zich strikt te houden aan de richtlijnen die hiervoor zijn vastgesteld. Daarnaast zetten instellingen waar er dagelijks gevlagd wordt, te weten scholen, overheidskantoren en parastatalen op 25 november 2021 de buitengewone vlaggenparade in.

De mammoetvlaggen worden donderdagochtend op vier verschillende locaties gehesen beginnend bij het Regeringsgebouw aan de dokter Sophie Redmondstraat, het kruispunt nabij de Johan Adolf Pengel International Airport (Zanderij), nabij het hoofdkantoor van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) aan de Jagernath Lachmonstraat en vervolgens bij de rotonde aan de Van`t Hogerhuysstraat.