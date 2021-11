‘Intensiever controleren of particuliere mediahuizen voldoen aan voorwaarden’

De Surinaamse overheid gaat intensiever gebruik maken van de controlemechanismen die de wetgeving aanreikt, om particuliere mediahuizen die ingezet worden voor overheidscommunicatie, te beoordelen. Hiervoor zijn alle mediahuizen aangeschreven die niet, of niet volledig voldeden aan de gestelde voorwaarden. Dat meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS) vandaag.

Het bericht van CDS komt nadat deze week in De Nationale Assembleé door NDP-lid Bouva naar buiten werd gebracht, dat vanuit de CDS voor SRD 350.000 een samenwerking was aangegaan met een ‘spookbedrijf’ genaamd Sranan TV. Dit bedrijf, dat op naam staat van Winston van D., blijkt gevestigd te zijn in een leeg pand.

In een persbericht zegt CDS verder:

In juni 2021 is door de overheid een aanvang gemaakt met de uitzending via diverse kanalen die bereid waren hun diensten te verlenen. Op 1 juli 2021 is de groep uitgebreid met nog een aantal zenders. Bij de selectie is steeds gekeken naar een aantal aspecten waaronder de kijkdichtheid, het verzorgingsgebied en zeker ook de prijs van de aangeboden dienst.

Van alle contracten met mediahuizen is steeds nagegaan als de diensten aan de overheid daadwerkelijk worden geleverd. Bij het indienen van het eerste factuur bleek dat enkele stations administratief niet in gereedheid waren. Die stations zijn aangeschreven. Tot op heden heeft geen enkel station nog over middelen heeft kunnen beschikken. Dit kan pas nadat is voldaan aan alle geldende voorwaarden.

In het verleden is het accent van de controle meer gelegd op het toezien dat de diensten worden geleverd. Er is hierbij rekening gehouden met het feit dat, vanwege hun opzet, virtuele zenders in hun operatie, niet per se gebonden zijn aan een fysieke locatie. Enkele aanbieders geven thans aan dat de operatie op afstand via het internet wordt onderhouden. Hierbij is gebleken dat een smartphone voldoende is om de uitzending te monitoren en in te richten. Desondanks is de controle geïntensifieerd en worden de lessen meegenomen.

Deze regering ziet erop toe dat de overheidsmiddelen doelmatig worden ingezet. Onder het eerder gevoerd beleid waren er ongegronde overmakingen vanuit staatsbedrijven naar het vroegere NII. Deze betalingen zijn per direct stopgezet bij het aantreden van deze regering. Naar de besteding van voornoemde middelen loopt reeds geruime tijd een strafrechtelijk onderzoek.

Veder is de CDS een onderzoek gestart waarbij enkele medewerkers voor enig moment de werkplaats niet zullen aandoen, voor een vlot verloop van het onderzoek.

De directie van de Communicatie Dienst Suriname trekt lering uit hetgeen zich heeft afgespeeld en maakt nu intensiever gebruik van de controlemechanismen die de wetgeving aanreikt. Met 1 mediahuis is het contract aangehouden vanwege het feit dat het station vanwege technische uitdagingen nog geen diensten kan aanbieden.

Hieronder een overzicht van de mediahuizen bij wie de regering vooralsnog diensten afneemt: