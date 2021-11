‘Het Vergeten Erfgoed van Oranje’ op Apintie TV en ABC TV

Het wekelijkse documentaire programma van The Back Lot op de televisie zenders Apintie en ABC in Suriname, wordt vervolgd met de documentaire ‘Het Vergeten Erfgoed van Oranje’ van regisseur Ramdjan Abdoelrahman. In ‘Het Vergeten Erfgoed van Oranje’ staan de verhalen van ooggetuigen en hun persoonlijke documentatie over de Tweede Wereld Oorlog op de Nederlandse Antillen en Aruba centraal.

Deze eilanden waren tijdens de oorlog van cruciaal belang vanwege de olieraffinaderijen op Aruba en Curaçao. Hier werd de olie vanuit Venezuela geraffineerd tot kerosine ten behoeve van de Geallieerden, waaronder Britse Spitfires en Hurricanes. De Amerikaanse invasie in Noord-Afrika (1942 – 1943) draaide voor 100% op brandstof uit de Antillen; de strijd in de Pacific (1944 – 1945) voor 75%.

Om de raffinaderijen te beschermen werden Amerikaanse militairen op de eilanden gestationeerd en veranderde het dagelijks leven van de lokale bevolking ingrijpend. Vanwege importbeperkingen ontstond er schaarste aan voedsel en levensmiddelen. Er werd verduisterd, maar er werd ook geld ingezameld voor de ondersteuning van het noodlijdende Nederland.

Ook is er aandacht voor verzetsstrijders van Antilliaanse afkomst die in Nederland actief waren in de ondergrondse strijd tegen de Duitsers.

Met deze film wordt een vrijwel onbekend onderwerp in de geschiedenis van de Tweede Wereld Oorlog in het Koninkrijk de Nederlanden belicht.

Op donderdag 11 november 2021 is de vertoning om 20:05u op ABC (kanaal 4.2) en op zaterdag 13 november wordt de film nogmaals vertoond op Apintie (kanaal 10.1) om 20:30u. (Wijzigingen voorbehouden).

‘De Documentaire op TV’ is een programma van Stichting The Back Lot dat sedert mei 2021 wekelijks bij ABC TV en Apintie TV wordt uitgezonden, met aantrekkelijke en interessante titels van zowel Surinaamse als internationale documentaires. Van producenten en/of distributeurs is toestemming verkregen voor de vertoning.