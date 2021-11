Fietser zwaargewond na aanrijding door automobilist zonder rijbewijs

De Surinaamse politie heeft een automobilist, die niet in het bezit is van een rijbewijs en een fietser afgelopen zondag aanreed, in verzekering gesteld. De fietser raakte bij het verkeersongeval aan de Indira Gandhiweg zwaargewond, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De wetsdienaren die na de melding van de aanrijding de locatie aandeden voor onderzoek, troffen de fietser zwaargewond op het wegdek aan. Per ontboden ambulance werd het verkeersslachtoffer afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij is ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting.

Onderzoek wees uit dat de autobestuurder B. voor de aanrijding over de Indira Gandhiweg reed. Hij kwam vanuit de richting van de Latourweg en ging in die van de Saronbrug. Ter hoogte van de Aliweg kwam hij door tot nog toe onbekende reden op de rijhelft van de fietser die in tegengestelde richting reed.

De autobestuurder blijkt niet in het bezit te zijn van een rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol. Hij werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij op zondag 7 november door de politie van het bureau Latour in verzekering gesteld.

Het dossier ter zake zal voor verdere afhandeling worden opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.