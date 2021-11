Braziliaanse bijen vallen mensen op school in Wanica aan

Braziliaanse bijen hebben donderdagmiddag enkele scholieren, twee leerkrachten, een van de ouders en een bewaker van een school in het district Wanica aangevallen. De bijen bevonden zich in een autoband waarin een olijfboom is geplant.

De bewaker van de school die ook klusjes doet, was bezig het terrein te maaien met een brushcutter. Vermoedelijk is hij dichtbij de autoband gaan maaien waardoor de bijen zijn gestoord. De bijen vielen eerst de bewaker aan. Ook vlogen zij drie lokalen binnen waar de scholieren en twee leerkrachten waren.

De scholieren en leerkrachten renden uit de lokalen naar buiten. Op het terrein was een ouder die wachtende was om een van de scholieren af te halen. Deze ouder rende een van de lokalen binnen om de tassen van de kinderen te nemen waardoor hij ook werd aangevallen door de bijen.

De bewaker is door de bijenaanval geweest naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling. De anderen liepen geen dusdanig verwondingen op. De brandweer was gauw ter plaatse en heeft de bijen bestreden.