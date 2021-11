Bij fatale roofoverval gestolen auto onbeheerd aangetroffen

Het voertuig dat vanmorgen werd gestolen tijdens een fatale roofoverval aan de Carneoolstraat in het BWP-project, is woensdagavond onbeheerd aangetroffen in een project achter Jamaica in het politieressort Paranam.

Kort na de beroving zei een ooggetuige nog aan de redactie van Waterkant.Net dat hij het voertuig met een vaart richting Paranam zag wegrijden. De verschillende onderzoeksteams van het Korps Politie Suriname werden ingeschakeld om de nodige zaken vast te stellen.

Het voertuig werd rond 19.00u aangetroffen en is na onderzoek in beslag genomen en met een sleepwagen weggesleept. De auto werd door drie mannen buitgemaakt, nadat het slachtoffer meerdere malen in beide benen werd geschoten. Vermoedelijk werd er ook een flink geldbedrag buitgemaakt.

Het slachtoffer Humpry Kentie (43) overleed kort daarna ter plaatse.

De zaak is in verder onderzoek bij de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie. Aan de aanhouding van de daders wordt hard gewerkt.