Soeng Ngie looft US$ 10.000 uit voor gouden tip

N.V. Soeng Ngie & Co looft een beloning van US$ 10.000 uit voor de gouden tip die naar de criminelen leidt die in de nacht van maandag op dinsdag hebben toegeslagen bij het bedrijf aan de Waterkant in Suriname.

Bij de inbraak is ruim een half miljoen euro, 60.000 US$, sieraden van US$ 100.000 en een five shooter buitgemaakt. De rovers zijn via het dak het gebouw binnengekomen. Zij hebben middels een brander de kluis geforceerd om de spullen weg te nemen.

Dat het zover heeft kunnen komen moet gezocht worden in het feit dat de bewaker met verlof zou zijn. Vernomen wordt dat de verdachten een dag eerder, op zondag, al geprobeerd hadden om de kluis te forceren. Het gaat om een kluis die al jaren in een ruimte staat waar er momenteel renovatie werkzaamheden worden verricht.

Het gebouw is beveiligd middels een camera- en alarmsysteem, dat wordt gemonitord door een extern beveiligingsbedrijf. Wegens de werkzaamheden zou het camerasysteem ontkoppelt zijn.

Afdeling Kapitale Deliciten heeft de zaak in onderzoek.