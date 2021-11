Rovers stelen auto doodgeschoten Humpry (43)

Vanmorgen om zeven uur werd Humpry Kentie (43) neergeschoten en beroofd bij zijn woonadres aan de Carneoolstraat in het BWP project. De beroving werd gepleegd door drie gemaskerde mannen. Aan de hand van de aangetroffen sporen bestaat het vermoeden dat de mannen zich schuil hielden in een leegstaande woning tegenover het woonadres van Humphry.

Toen het slachtoffer uit zijn woning kwam en naar zijn voertuig liep werd hij belaagd door de rovers. Tijdens de beroving heeft Humphry schotverwondingen opgelopen aan beide benen. Nadat het slachtoffer werd beschoten reden de verdachten met zijn voertuig, een Toyota Corolla, weg richting Martin Luther Kingweg.

Volgens een ooggetuige reden de verdachten met hoge snelheid richting de Afobakkaweg op. De politie die heel snel ter plaatse was schakelde een ambulance in. In afwachting van de ambulance probeerde bewoners het slachtoffer te reanimeren.

De familieleden stonden na drie kwartier op het punt om het slachtoffer zelf naar seh te brengen toen de ambulance van Lelydorp eindelijk ter plaatse arriveerde. Humphry werd gelijk in de ambulance gezet maar tijdens het stabiliseren van het slachtoffer bleek dat hij geen teken van leven vertoonde. Een arts stelde de dood vast waarna het ontzielde lichaam vanuit de ambulance naar de lijkenwagen werd overgeplaatst.

Het ontzielde lichaam van Humpry is ter obductie in beslag genomen. Ook zijn hulsen op het erf van het slachtoffer aangetroffen en in beslag genomen De zaak is ter plaatse overgedragen aan Kapitale Delicten. Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor.