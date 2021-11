Newmont Suriname zal richting verplichte vaccinatie opgaan

Newmont Suriname zal, net zoals de andere locaties van Newmont, de komende maanden de richting opgaan van verplichte vaccinatie voor het verkrijgen van toegang tot haar werklocaties.

Dat heeft het bedrijf deze week laten weten. Newmont Suriname zal daarbij gebruik maken van alle wettelijke mogelijkheden die de Surinaams wet biedt om dit door de Newmont-organisatie gestelde doel te bereiken.

“Leef alstublieft naar Newmont’s kernwaarden en doe uw deel: laat u vaccineren om uzelf, uw familie en collega’s veilig te houden. De prijs van mensenlevens en het verdriet dat dierbaren aan overhouden is onacceptabel, vooral wanneer veilige en bewezen effectieve vaccins voor iedereen gratis beschikbaar zijn”, zegt het bedrijf in een brief aan de medewerkers.