Muzikant Nelinio Damenie (Djonel) blinkt ook uit als zanger

De bekende muzikant Nelinio Damenie meer bekend als Djonel kan ook goed zingen. Hij debuteerde in 2020 met ‘Me kon’, samen gezongen met de reggae-artiest Prince G. Zijn nieuwe single heet ‘More than friends’. In dit nummer bezingt Djonel de liefde die verder gaat dan vriendschap. Hij beschrijft hoe moeilijk het is om in de friendzone te blijven, als de diepere gevoelens van liefde boven komen drijven.

Djonel, zoon van de populaire zanger Paulus Damenie (nu wijlen), is bekend als bassist en bandleider van Megavibesband. Met zijn team heeft de muzikant veel top Surinaamse en internationale artiesten mogen begeleiden. De lijst van artiesten met wie hij heeft samengewerkt kenmerkt zich door klinkende namen uit Suriname, Nederland en Jamaica: Kenny B, Itavest, Benjamin Faya, Joan & Philla, Sizzla Kalonji, Jah Cure, Anthony B. en Luciano.

Na al die jaren artiesten te hebben begeleid, heeft Djonel in 2020 besloten alle aandacht te geven aan zijn eigen zangtalent. “Ik koester de basgitaar, maar ik kan mijn gevoelens beter kwijt met zingen”, aldus de veelzijdige artiest.

De studioprojecten van deze veelzijdige muzikant zijn ook niet uitgebleven, te weten: Als bassist bij Kenny B’s eerste Nederlandse hit ‘Als je gaat’ maar ook als arrangeur bij één van zijn laatste songs, namelijk ‘Go fii’. Daarnaast ook in de functie van bassist in Cyriel & the More Love Band, onder leiding van Cyriel Lamesie, de jongste broer van zijn vader.

Hij werkt hard in de studio om tegen het einde van 2021 uit te komen met een volledig album. De nummers worden uitgebracht door zijn eigen Djonel Music.