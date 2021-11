Man bijt vrouw na ruzie om telefoon

Een man heeft zijn vrouw tijdens een ruzie in Paramaribo in haar rug en linkerhand gebeten. De politie heeft hem aangehouden en in verzekering gesteld, omdat hij haar heeft mishandeld.

Hij heeft ook haar telefoon vernield wat werd opgemerkt door de broer van de vrouw. De ruzie begon toen de man de telefoon van de vrouw wilde zien, maar zij weigerde dat. Hij begon haar toen te slaan en bijten in de rug en de linkerhand. Hij was de telefoon van de vrouw aan het vernielen toen de broer van de vrouw dat opmerkte.

De broer van de vrouw die vermoedelijk een militair is, heeft zijn zwager in zijn linker dijbeen gestoken met een mes. Hij viel samen met twee anderen zijn zwager uit boosheid aan. Hij wordt nog opgespoord.