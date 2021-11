Vrouw uit Frans-Guyana neergeschoten bij roofoverval

De 21-jarige jonge vrouw N.D. werd maandagochtend tijdens een beroving te Kasabaholo, in haar borststreek geschoten. De vrouw werd per eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gebracht en verkeert buiten levensgevaar.

Het slachtoffer dat enkele dagen terug uit Frans-Guyana was gekomen, zat aan de Kasabaholoweg in een voertuig met een kennis. Een ander voertuig kwam aangereden waaruit twee mannen stapten, waarvan een een vuistvuurwapen bij zich had.

Een van de mannen rukte de halsketting van N. weg en liepen vervolgens richting het voertuig waarmee ze waren gekomen. Waarschijnlijk hadden de mannen gauw door dat het niet om een gouden halsketting ging en liepen terug naar het voertuig om de vrouw ook van haar zaktelefoon te beroven.

Het slachtoffer verzette zich door de telefoon weg te gooien. Bij die handeling werd de vrouw door de gewapende man in haar borststreek geschoten.

Na de daad vluchtte de schutter. Het slachtoffer werd door haar kennis waarmee ze in het voertuig naar de Spoedeisende Hulp (SEH) gebracht voor medische hulp. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De politie van Uitvlugt heeft de zaak in verder onderzoek.