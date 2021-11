Opfris lezing over mensenhandel en mensensmokkel voor inspecteurs KPS

Leidinggevenden van de afdeling Trafficking In Persons (TIP) zijn in de laatste week van de maand oktober van start gegaan met refreshment informatie over mensenhandel en -smokkel in het gewest Commewijne. Deze lezing is in samenwerking met de regio commandant van Oost, de commissaris van politie Regene Doua georganiseerd, meldt het Korps Politie Suriname.

Tijdens deze lezing is er ingegaan op het fenomeen migrantensmokkel die zich via de verschillende grenzen van Suriname kunnen voordoen. Het herkennen van slachtoffers van mensenhandel kwam ook aan de orde waarna er met de deelnemers van gedachte is gewisseld over modellen van aanpak.

De lezing is speciaal georganiseerd voor inspecteurs van politie die de informatie verder zullen moeten delen met medewerkers op de werkvloer.

In de maand november zal ook gewest Marowijne worden aangedaan. Het ligt in de bedoeling alle regio’s die geconfronteerd kunnen worden met deze strafbare feiten te informeren.