Hoofd en onderhoofd financiële afdeling CDS per direct weg

De directeur van de Communicatie Dienst Suriname (CDS), Alven Roosveld, heeft vandaag het hoofd en onderhoofd van de afdeling financiële zaken bij de CDS per direct ‘met bijzonder verlof’ gestuurd.

Dit vanwege onregelmatigheden die geconstateerd werden op de afdeling. De redactie van Waterkant.net verneemt dat de twee onder politiebegeleiding het CDS gebouw moesten verlaten.

Het ontslag komt kort nadat gisteren in De Nationale Assembleé door NDP-lid Bouva naar buiten werd gebracht, dat vanuit de CDS voor SRD 350.000 een samenwerking was aangegaan met een ‘spookbedrijf’ genaamd Sranan TV. Dit bedrijf, dat op naam staat van Winston van D., blijkt gevestigd te zijn in een leeg pand.

Of deze twee zaken met elkaar te maken hebben is nog niet duidelijk.