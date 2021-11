Dronken man kan auto niet vinden; lopend naar huis eindigt in beroving

Een man (40) was maandagochtend in Paramaribo zodanig onder invloed van alcohol dat hij niet meer wist waar hij zijn voertuig had geparkeerd. Hij liep daarom over straat om naar huis te gaan en werd beroofd door drie mannen.

Het slachtoffer had samen met een vriend ter hoogte van een bar geborreld. Na het borrelen wist hij niet waar hij zijn auto had geparkeerd. Hij liep naar huis, maar werd overvallen door de drie mannen die in een auto zaten.

De rovers stapten uit en namen de telefoon en portemonnee uit de broekzak van de man weg. Volgens het slachtoffer verplaatsten de criminelen zich in een donkerkleurige Toyota Vitz waarvan hij het kenteken niet kent.

De politie heeft de aangifte van de beroving opgenomen.