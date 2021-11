Contract Djevencio van der Kust verlengd bij FC Utrecht

De overeenkomst bij FC Utrecht van voetballer Djevencio van der Kust (20), is opengebroken en verlengd tot medio 2025. Dat heeft zijn management, Tevreden Group, vandaag bekendgemaakt.

Sinds 2012 maakt Van der Kust onderdeel uit van de Academie van FC Utrecht. De linksbenige verdediger kwam destijds over van Zeeburgia. Van der Kust speelde 38 wedstrijden voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie en maakte 15 augustus jongstleden zijn debuut in de hoofdmacht van FC Utrecht bij de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

“Een bijzondere dag kan je het zeker wel noemen”, vertelt Van der Kust in het interview na zijn contractverlenging. Zijn debuut in het eerste elftal maakte indruk op de vleugelverdediger: “Ik ben nu bij de club als jongen vanaf elf jaar en als je dan mag debuteren in een vol Stadion Galgenwaard dan wil je hier blijven. Het voelt gewoon heel goed.”

Tevreden Group is een 360° sportmanagement bureau dat zich voornamelijk richt op voetballers. Zij begeleiden topsporters op het allerhoogste niveau tijdens en na hun carriere.

FC Utrecht is een Nederlandse betaaldvoetbalclub, die uitkomt in de Eredivisie. Thuisbasis van de club, die in 1970 werd opgericht uit een fusie tussen Elinkwijk, DOS en Velox, is het Stadion Galgenwaard.