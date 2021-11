Vijf criminelen treden pand via dak binnen voor beroving

Aan de Indira Gandhiweg in Suriname, is er gisteravond tegen 22.15u een beroving bij een supermarkt annex woning gepleegd. Vijf mannen zouden het pand in het ressort Rijsdijk zijn binnen getreden.

De rovers waren volgens een slachtoffer gewapend met scherpe voorwerpen en hebben een bedrag van SRD 12.000 buitgemaakt.

De criminelen hebben zich via het dak toegang tot het pand verschaft. Na de beroving hebben ze het slachtoffer gekneveld achtergelaten.

De politie van station Rijsdijk was ter plaatse voor onderzoek.