Vaccin koelkasten met solar panels voor binnenland Suriname

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties UNICEF schenkt Suriname komende week vaccin koelkasten met solar panels en ‘oxygen concentrators’. Dit in het kader van het project ‘COVID-19 support for vaccination demand creation, risk communication in Brokopondo and East Suriname and strengthening cold chain’.

Dit project is uitgevoerd door de Medische Zending Primary Health Care Suriname en gefinancierd door UNICEF. Naast het bevorderen van de medische zorg in het Surinaamse binnenland, heeft de Medische Zending ook als doel om de continuïteit van de vaccinatie voor jonge kinderen te verzekeren en de maximale dekking te waarborgen.

Door de logistieke omstandigheden en het gebrek aan vaccin koelkasten in bepaalde gebieden, is het echter moeilijk voor de organisatie om dit doel te bereiken. Met de schenking van UNICEF hoopt de Medische Zending haar doel zo spoedig als

mogelijk te realiseren.

Op dinsdagmiddag 9 november zal de officiële overhandiging aan de directeur en de Regio Coördinator van Brokopondo van de Medische Zending plaatsvinden.