Terreinwagen ramt personenwagen die geen voorrang verleent

Deze twee voertuigen zijn zaterdagavond in Suriname flink beschadigd, na een aanrijding rond 22.00u. Het verkeersongeval gebeurde op de hoek van de H.D. Benjamin- en de Gravenberchstraat in Paramaribo.

Een terreinwagen reed over de H.D. Benjaminstraat en een personenwagen over de Gravenberchstraat. Deze laatste moest op de kruising stoppen om voorrang te verlenen, maar verzuimde dat te doen.

Het gevolg was een zware aanrijding waarbij de terreinwagen de personenwagen vol in de flank raakte. De personenwagen raakte door de klap van de weg en kwam tegen de airco van een bedrijfspand aan, zoals op de foto te zien is (inzet).

Één persoon klaagde van pijn. De Surinaamse politie werd ingeschakeld, maar was er op het moment van schrijven nog niet.