Podcast over onopgeloste moordaanslag op jonge bandleden in Rijswijk

In 1985 wordt in Nederland een aanslag gepleegd op vijf jonge mannen, die in Rijswijk repeteren met hun amateurbandje. Drie van hen worden op gewelddadige wijze vermoord. Vermoedelijk waren zij nooit het doelwit. Maar wie dan wel? En waarom is deze zaak nooit opgelost?

Het gebeurde op 7 maart 1985 toen de mannen tot laat in de avond aan het repeteren waren in een kantoorpand in Rijswijk. Er komen twee gewapende mannen binnen. ‘Lay down with your face on the ground!’, roepen de mannen. De bandleden, allemaal jongens van in de 20, worden van dichtbij neergeschoten. Drie van hen sterven. Twee mannen raken zwaargewond, maar overleven.

Het bandje huurt de ruimte, maar het kantoorpand wordt ook verhuurd aan Weekkrant Suriname en de Bevrijdingsraad voor Suriname, een organisatie die zich verzette tegen het regime van Desi Bouterse. Al snel wordt vermoed dat het om een vergissing gaat en dat de aanslag bedoeld zou zijn voor die laatste organisatie.

Een nabestaande van een van de vermoorde bandleden vroeg aan NRC-journalist Anna Korterink om informatie over de zaak in Rijswijk. Waarom is er zo weinig informatie over? En waarom is het onderzoek naar deze drievoudige moord ooit stilgelegd?

Korterink, dochter van de overleden misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink, is in de zaak gedoken, nadat ze in het archief van haar vader een stapel politiedocumenten met het stempel ‘geheim’ vindt.

Reden voor haar en Mirjam van Zuidam om aandacht te besteden aan deze onopgeloste moord en dat middels een podcast. In deze podcast ‘Het geheim van Rijswijk‘ welke vanaf 3 november 10 weken iedere woensdag te beluisteren is, gaan ze er dieper op in.

Ze onderzoeken onder meer waarom het onderzoek naar de moorden destijds werd stilgelegd, en waarom de informatie die er wél was geheim moest blijven.