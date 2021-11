Dronken muzikant vast voor doodsbedreiging en mishandeling vriendin

De politie van het bureau Latour heeft op donderdag 4 november de 36-jarige muzikant Jermain K. op zijn woonadres in het ressort Latour aangehouden. De man die reeds drie jaren samenwoont met zijn 33-jarige vriendin, had de gewoonte om in beschonken toestand de jonge vrouw te mishandelen meldt het Korps Politie Suriname.

Het koppel heeft geen kinderen, maar de vrouw heeft vier minderjarige voorkinderen. Jermain die muzikant is, kwam in de vroege ochtend van 4 november dronken thuis aan. Hij maakte de vrouw en de kinderen die in diepe rust waren op een zeer agressieve manier wakker en bedreigde zijn vriendin met de dood.

Daarnaast joeg hij in zijn dronken- en agressieve bui de vrouw weg. Uit vrees om niet weer mishandeld te worden verliet de vriendin met haar kinderen de woning. Toen de vrouw en haar kinderen op straat waren, kwam de agressieve man op haar af en bracht haar slagen toe op het lichaam.

Het slachtoffer liep letsels op en moest medisch worden behandeld. De vriendin deed van deze mishandeling en bedreiging aangifte bij de politie. Jermain werd vervolgens opgespoord en in zijn agressieve bui aangehouden. Hij werd hij ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau.

Toen hij nuchter was, is hij voorgeleid. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte door de politie in verzekering gesteld.