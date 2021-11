Nieuw bestuur Surinaams Standaarden Bureau (SSB) geïnstalleerd

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft sinds vrijdag 5 november een nieuw bestuur. Saskia Walden, minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft het nieuwe bestuur geïnstalleerd in de trainingsroom van het ministerie van Financiën en Planning. Het nieuw bestuur telt 22 leden.

Sinds de oprichting in 2006 heeft het SSB als doel het mogelijk maken van een efficiënte en goede standaarden infrastructuur voor het aanzetten van economische activiteiten, bescherming van het milieu, de veiligheid en de gezondheid van de mens. Dit doet men door middel van het vaststellen, overnemen, ontwikkelen, onderhouden en het bevorderen van de toepassing en het gebruiken van standaarden en technische voorschriften.

‘’De visie van de regering-Santokhi/Brunswijk is om zoveel mogelijk markttoegang te creëren voor exporteurs om de verdiencapaciteit op te voeren en om ons vermogen om vreemde valuta-inkomsten te generen. Op bedrijfsniveau moeten onze exportproducten aan de eisen voldoen, zodat er geen problemen ontstaan op de internationale markt. De overheid zal zoveel mogelijk exportmarkten openhouden via diplomatie en de regels van markttoegang,’’ aldus minister Walden.

De komende jaren zal onze economie gedomineerd worden door aardolie en petroleumproducten, goud en edelstenen en importproducten zoals vlees, medicijnen, dranken en blikjeswaren. Hierbij zal de rol van het SSB, om te voldoen aan internationale standaarden, van cruciaal belang zijn.

In het platform zijn er vertegenwoordigers van de departementen Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Financiën en Planning, Volksgezondheid, Landbouw Veeteelt en Visserij, Ruimtelijke Ordening en Justitie en Politie. Verder zijn ook de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Raad voor Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR), de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) vertegenwoordigd in het bestuur.