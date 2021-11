Zware botsing op Martin Luther Kingweg nadat pick-up remmen dienst weigeren

Donderdagavond was het wederom raak tijdens de Divali total lockdown in Suriname. Op de hoek van de Martin Luther King- en Livorno Beekhuizenweg vond er rond 22.30 uur een zware botsing plaats tussen een personenauto en pick-up.

De bestuurder van de pick-up (een politieman) raakte gewond en is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De pick-up reed over de Martin Luther Kingweg richting Latour en de personenauto reed in tegenovergestelde richting over de weg. Op de hoek wou de politieman rechts afslaan in de Livorno Beekhuizenweg.

Naar zeggen van de agent weigerden de remmen van zijn voertuig dienst tijdens het draaien van het stuur. Hierdoor klapte de aankomende personenwagen hard op de kerende pick-up.

De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. De brandweer werd ook ingeschakeld om de olievlekken die als gevolg van het verkeersongeluk op de weg kwamen, weg te wassen.

Beide zwaar beschadigde voertuigen zijn door een sleepdienst afgevoerd.