Voorstelling Granm’ma door Wensley Piqué te zien in Maaspodium

Vanaf donderdag 18 november 2021 is de voorstelling Granm’ma door Wensley Piqué te zien in het Maaspodium. Met ingetogen poppenspel GRANM’MA (‘oma’ in het Sranantongo), waarin hij volledig samensmelt met zijn personage, brengt Wensley in vijftig minuten een liefdevolle ode aan zijn oma en geeft hij ons een intiem kijkje in haar laatste dagen.

Het idee hiervoor ontstond toen hij haar voor het eerst sinds lange tijd bezocht in Paramaribo. “Van het beeld uit mijn jeugd – een Hof van Eden met fruitbomen en een mooi huis – bleek weinig over. Mijn oma woonde alleen in een vervallen huisje. Maar haar levenslust was ze niet kwijt. Energiek begon ze aan elke nieuwe dag.”

Wensley besloot een tijd voor zijn oma te zorgen, gedreven door een gevoel van verantwoordelijkheid en medeleven, maar ook uit nieuwsgierigheid. Hoe kun je in deze omstandigheden opstaan en de dag tegemoet treden met een lach?

Er zit levensenergie in alledaagse handelingen als het opschudden van een kussen of de verwondering om een gasaansteker die ze te dicht bij haar neus houdt. Door de liefdevolle wijze waarop Wensley de pop bespeelt, haar uit bed helpt, een pangi (Surinaamse klederdracht) helpt ombinden en met haar door de ruimte danst, zien we ook een kleinzoon die zijn oma begeleidt in haar laatste levensfase.