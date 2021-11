Scholieren bezoeken ACT Natuurhuis in Paramaribo Zoo

In de eerste en tweede week van november organiseert Amazone Conservation Team (ACT) in samenwerking met Stichting Kinderboekenfestival een educatief project voor diverse basis scholen. De educatieve activiteit bestaat uit een korte speurtocht in de Paramaribo Zoo, inclusief een bezoek aan het natuurhuis van het Amazone Conservation Team. En een introductie van het Kindereducatie Centrum van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname met inachtneming van de MoHanA regels.

In totaal doen 200 leerlingen van diverse basisscholen mee aan deze educatieve activiteit. De Stichting Amazon Conservation Team (ACT) Suriname zet zich op een unieke wijze in, voor de bescherming van het Amazone-regenwoud, de wereld natuur, door inspraak en een jarenlange samenwerking met lokale inheemse volkeren in het zuiden van Suriname.

Het Groot Surinaams Natuurspel, dat in het natuurhuis van de Paramaribo Zoo wordt gespeeld, leert kinderen spelenderwijs kennismaken met de Surinaamse natuur. Er zijn vier categorieën waaruit er wordt gekozen: een fotopuzzel, een geheugenspel meer bekend als memory, een woordzoeker en een kleurboek met natuur kleurplaten. Op een makkelijke en kindvriendelijke manier worden deze spelletjes via een PC, Tablet of mobiel gespeeld via https://games.act-suriname.org/

De leerlingen zijn zeer ingenomen met het bezoek en hebben lang uitgekeken naar een schoolactiviteit buiten de school. Elke leerling ontvangt na deelname, een certificaat als natuur brigadier. Ook de leerkrachten zijn zeer enthousiast over dit initiatief en doen actief mee met alle activiteiten.