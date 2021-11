Ook PRO pleit voor wijziging kiesstelsel in Suriname

In navolging van DA’91 heeft ook de Surinaamse Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) zich uitgesproken over het kiesstelsel in Suriname. De partij doet de aanbeveling om in de aanloop naar de eerstvolgende verkiezingen het kiesstelsel te wijzigen.

Gepleit wordt voor een kiesstelsel waarbij voor wat betreft de zetelverdeling in DNA de stem van een Surinamer die bijvoorbeeld in Paramaribo woont evenveel waarde heeft als die van een Surinamer die uitgebracht wordt in bijvoorbeeld Brokopondo.

Betoogd wordt dat het niet zo mag zijn dat voor een zetel in DNA de Surinamer die in Brokopondo woont met 1.775 stemmen als gekozen wordt verklaard, terwijl de Surinamer die in Wanica woont 10.135 stemmen moet behalen, wil hij gekozen zijn.

Om de ongelijkheid nog meer tot uitdrukking te laten komen; de Surinamer in Coronie is al met 810 stemmen verzekerd van een zetel in DNA.

De PRO is voorstander van een stelsel van landelijke evenredigheid, in ieder geval van een stelsel waarbij aan de stem van elke Surinamer evenveel politiek gewicht wordt toegekend en de regels om gekozen te worden ook voor iedere Surinamer in politiek-democratische zin gelijk zijn.

Dat schrijft de partij in een brief aan Assembleevoorzitter Marinus Bee. PRO voorzitter Gerold Sewcharan vraagt Bee om binnen drie maanden de PRO schriftelijk te berichten of DNA deze aanbeveling in acht zal nemen.