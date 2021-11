Mishandelde vrouw die partner doodstak in vrijheid gesteld

De rechter-commissaris (rc) in Suriname, heeft vandaag besloten de inverzekeringstelling van Simone P. niet langer te laten voortduren. Er is positief beslist op het verzoek van advocaat Maureen Nibte, die middels een verzoek van artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering had gevraagd voor de invrijheidstelling van de vrouw die is aangehouden voor de moord op haar partner Claido van der Kast.



Nibte zegt dat zij een beroep heeft gedaan op noodweer want er was sprake van een zeer ernstige aanranding die ogenblikkelijk en wederrechtelijk is geweest en gericht tegen het lijf van de vrouw. Het doel was gericht op de zelfverdediging welk noodzakelijk en geboden was.

Uit feiten en omstandigheden blijkt dat Simone P. stelselmatig werd mishandeld. “Ook de buren hebben getuigd van de mishandelingen welke de vrouw iedere keer moest ondergaan.”

Nibte geeft aan dat de vrouw doodsbang was. Zij werd mishandeld hoewel zij drie maanden zwanger was. Op de bewuste avond sloeg de man haar weer. Hij sleurde haar naar de bovenverdieping van het pand. Hij had een mes bij zich dat kwam te vallen. De vrouw raapte het mes op en stak hem neer om zichzelf te beschermen.