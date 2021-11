Jeep eindigt in goot na uitwijken voor auto komende uit inrit

Deze Jeep is vanmiddag in een goot langs de weg belandt. De bestuurder reed rond 12.15 over de Bonistraat in Suriname, toen het ter hoogte van een winkel mis ging.

De bestuurder van de Jeep moest uitwijken, omdat een andere automobilist met zijn voertuig uit de inrit van de winkel kwam, zonder rekening te houden met het doorgaand verkeer.

Door de uitwijkmanoeuvre raakte het voertuig van de weg en kwam met de voorkant tot stilstand in de goot. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan, maar het voertuig heeft flinke schade opgelopen zoals op de foto te zien is.

De politie van Geyersvlijt kwam ter plaatse en is een onderzoek gestart.