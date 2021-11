Guyanese moordverdachte gearresteerd bij vluchtpoging naar Suriname

De 25-jarige Hilton Oliver Junior Franklin, hoofdverdachte van de moord op de bekende Guyanese arts Colin Roach, is vanmorgen om 05.00 uur aangehouden bij de backtrack-route toen hij wilde vluchten naar Suriname.

Volgens Guyanese media was de jongeman een vriend van Roach. Om die reden was hij een frequente bezoeker van het kantoor van de dokter.

Roach werd dinsdagavond dood gevonden in een plas bloed in zijn kantoor in Duke Street, Kingston, Georgetown door twee van zijn medewerkers die inmiddels zijn aangehouden door de Guyanese politie.

Het hoofd van de arts had een barst, een COVID-19-vaccinatieboekje was netjes op zijn buik gelegd en zijn broek was tot op de knieën getrokken. Het onderzoek duurt voort.

Dokter Colin Roach