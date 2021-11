Expeditie om slavenschip ‘De Leusden’ te vinden

Onderzoekers zijn begonnen met een drieweekse zoektocht naar het Nederlandse schip ‘De Leusden‘ van de West Indische Compagnie (WIC), dat in 1738 vlak voor aankomst in Suriname verging. Het wrak van het schip zou in de buurt liggen van de riviermonding van de Marowijnerivier voor de kust van het huidige dorp Awala-Yalimapo in Frans Guyana

Het slavenschip liep destijds bij slecht weer vast op een zandbank ter hoogte van de Marowijnerivier, die de bemanning per abuis aanzag voor de Surinamerivier. Volgens een vlak na de ramp in Paramaribo opgemaakt politierapport besloot de bemanning nadat het schip lek raakte en begon te zinken de Afrikaanse gevangenen op te sluiten in het ruim.

De scheepsramp staat te boek als één van de grootste uit de Nederlandse maritieme geschiedenis. 664 tot slaaf gemaakte Afrikanen verdronken. De bemanningsleden overleefden de ramp wel allemaal. Zowel de Surinaamse als de Nederlandse autoriteiten deden destijds geen verder onderzoek naar de ramp.

Het drama van de Leusden schetst ingrijpend de gewelddadige context waarin de slavenhandel plaats vond. Maritiem archeologen Jerzy Gawronski (Universiteit van Amsterdam & CTO gemeente Amsterdam) en Michel L’Hours (Franse archeologische dienst DRASSM) zijn op expeditie om het slavenschip de Leusden te vinden.

Op basis van historische bronnen en kleinschalige metaalmetingen in 2013 en 2019 ligt het wrak volgens maritiem archeologen een paar kilometer uit de kust van Frans Guyana.

Een Frans-Nederlandse expeditie scant vanaf deze week een veel groter gebied dan bij de eerdere onderzoeken gedaan is met een ‘magnetometer’, een drone die metaalsporen meet. Ook gaat voor het eerst een gespecialiseerde duiker het water in om objecten boven water te halen die kunnen bewijzen dat het om De Leusden gaat.