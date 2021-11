DA’91 dient petitie in bij DNA met verzoek Kiesregeling te wijzigen

De Surinaamse politieke partij DA’91 heeft deze week een brief overhandigd aan parlementsvoorzitter Marinus Bee met als onderwerp ‘Wijziging van de Kiesregeling’.

Volgens DA’91-voorzitter Angelic Del Castilho is de huidige Kiesregeling niet eerlijk en niet transparant en dat is noodzakelijk voor de democratie. De partij wil gaan naar evenredigheidstelsel, waarbij geldt: ‘one wo(man) – one vote’.

“Het huidige systeem is uit balans en zorgt ervoor dat een minderheid bepaalt voor de meerderheid. In de nieuwe situatie moet elke stem even zwaar wegen. Verder moet de financiering van politieke partijen in de wet geregeld worden”, aldus Del Castilho.

Deze wijziging is volgens DA’91 noodzakelijk voor behoud van de democratie in Suirname. De partij wijst erop dat deze verkiezingsbelofte van de coalitiepartijen zo snel mogelijk moet staan op de agenda van de DNA.

