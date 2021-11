Automobiliste knalt tegen betonnen mast na aanrijding

Bij een aanrijding tussen twee auto’s vanmiddag aan de Jagernath Lachmonstraat in Suriname, is één van de auto’s tegen een betonnen mast geëindigd. Een bejaarde inzittende van dat voertuig is gewond door de ambulance afgevoerd.

Beide voertuigen reden over bovengenoemde straat, richting de rotonde op de hoek van de Lallarookhweg. De bestuurster van de blauwe auto reed op de linkerbaan en wilde plotseling rechts afslaan in de Bindastraat. Op de rechterbaan reed een zwarte Mark X.

De vrouw hield daarbij geen rekening met de medeweggebruiker met als gevolg een aanrijding, waarna haar voertuig ook nog tegen de betonnen mast knalde. De bejaarde inzittende raakte daarbij gewond.

De Mark X raakte beschadigd aan de linkervoorkant zoals ook op de foto te zien is.