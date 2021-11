Zware aanrijding tussen vier voertuigen na inhaalactie

Deze vier voertuigen waren woensdagmiddag betrokken bij een zwaar verkeersongeval op de Tout Lui Fautkanaalweg in Suriname. Bij het ongeval, dat aan het einde van de middag na 17.00u plaats vond, sloeg een pick-up over de kop en eindigde een auto in het kanaal.

Alle vier voertuigen reden in de richting van de Martin Luther Kingweg. Iets voorbij de kruising met de Mon Plasirweg ging het mis. Een van de auto’s haalde in terwijl een andere uitweek voor een wegverzaking er volgde en botsing waarbij ook de andere twee voertuigen werden geraakt.

De pick-up die een andere auto aan het slepen was, ging daarbij over de kop. Een ander voertuig eindigde in het water van het kanaal. Drie personen raakten gewond en er was sprake van flinke materiële schade.

De politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.