Vrouw berooft en verkracht na inbraak in woning, 28-jarige man vast

De politie in Suriname heeft woensdag de 28-jarige Rick V. aangehouden voor beroving en verkrachting van een vrouw in Wanica. Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) hield hem op de hoek van de Nieuw Zorg- en Matheusweg aan.

Bij zijn arrestatie ontkende hij schuldig te zijn. V. zou samen met drie anderen de woning van een vrouw zijn binnengedrongen. De mannen forceerden het dievenijzer van een van de schuiframen van het huis.

Toen zij eenmaal in het pand waren, hebben twee van hen de vrouw verkracht. De daders maakten gouden sieraden, mobiele telefoons, laptops en een grijze Toyota Mark X buit.



De rovers reden daarna in de gestolen auto weg. Die werd later op De Goede Verwachting teruggevonden. Het onderzoek in deze zaak is nog gaande.