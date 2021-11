Minister Tjong-Ahin voert succesvolle gesprekken in Glasgow

De Surinaamse minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Silvano Tjong-Ahin heeft tijdens de klimaattop in Glasgow, Schotland een aantal breedvoerige deliberaties gehad met collega-ministers en functionarissen van verschillende organisaties en wereldbedrijven.

Met de milieuminister van Papoea-Nieuw-Guinea, Wera Mori is er een gedachtewisseling geweest. Total Energies is ook in Papoea-Nieuw-Guinea actief in de exploratie en productie van olie en gas, en de marketing van aardolieproducten en aanverwante diensten.

“Het gesprek is van cruciaal belang, omdat Total al een tijdje actief is in Papoea-Nieuw-Guinea. Het land in Oceanië verhandelt ook carbon credits. Suriname is in overleg met de energiegigant, het is dus goed om de inzichten van andere landen waar het energiebedrijf actief is, mee te nemen”, aldus de bewindsman.

In Glasgow heeft de minister overleg gehad met de Senior Manager in charge of Carbon, Forestry & Agriculture Expertise van Total, Remi Duval om enkele details van de concept overeenkomst te bespreken. De regeringsfunctionaris heeft ook een tête-à-tête gehad met Frederica Bietta. Zij is de algemeen directeur van de Coalition for Rainforest Nations(CfRN). Mevrouw Bietta is een internationaal erkende expert in de ontwikkeling van internationale overeenkomsten met betrekking tot klimaatverandering en specifieke mechanismen, waaronder emissies als gevolg van tropische ontbossing.

Suriname is ook lid van de organisatie. CfRN, met een vrijwillig lidmaatschap van meer dan 50 regenwoudlanden, biedt een stem aan landen die de klimaatnoodtoestand niet hebben veroorzaakt, maar er toch dagelijks de dupe van worden. Minister Tjong-Ahin heeft een uitvoerig gesprek gehad met de algemeen directeur om de samenwerking te intensiveren en er is ook van gedachten gewisseld over carbon credits