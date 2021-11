Diwali Show met Roué Verveer vanavond op TV

Cabaretier Roué Verveer en presentator Narsingh Balwantsingh hebben afgelopen maand de handen ineen geslagen en samen een uitbundige en gezellige theatershow gemaakt: de Diwali Show.

Deze was de hele maand oktober te zien in de theaters en omdat het vandaag Diwali is, is de show ook op de Nederlandse TV te zien en wel vanavond om 22.50u op NPO 2.

De show is geschikt voor jong, oud, Hindoes, atheïsten, anders gelovigen, gezinnen, stelletjes, vrienden.. iedereen! Met dans o.l.v. choreografe Kalpana Raghuraman, zang van Madhu Lalbahadoersingh en Lucky Singh. Daarnaast is er muziek verzorgd door De Diwali live band.

De opnames voor TV waren afgelopen zondag in Den Haag: