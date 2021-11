Automobilist wijkt uit voor bromfietser en knalt tegen stroompaal

De bestuurder van deze auto is vanmorgen aan de Gladiolenstraat in Suriname, met volle vaart tegen een metalen EBS stroompaal geknald. Niemand raakte gewond maar de schade is behoorlijk.

De man verklaarde dat hij over bovengenoemde weg reed richting Lachmonstraat. Ter hoogte van de Olanderstraat moest hij ineens uitwijken voor een bromfietser op de weg.

Hij stuurde z’n auto van de weg af en knalde vol op de EBS stroompaal langs de weg, die kapot ging. Zijn auto raakte behoorlijk beschadigd zowel aan de voor- als achterkant.